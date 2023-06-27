Madencilik devi: Emtia fiyatlarının artması gerekli

Madencilik devi Anglo American'ın CEO'su, enerji geçişinin aciliyetini karşılamak için emtia fiyatlarının her zamankinden daha fazla yükselmesi gerekeceğini söyledi.

Bir madencilik konferansında konuşan Duncan Wanblad, zor konumdaki madenler, uzu lisans süreleri ve artan maliyetlere dikkat çekerek mevcut fiyat ortamının eninde sonunda değişmek zorunda olacağını belirtti.

Wanblad, bu hammaddelerin 2050'ye yaklaştıkça daha da kıt hale geleceğine işaret ederek, "Varlıklar giderek daha az mevcut ve bugün etrafta olanlar kendilerini madencilik enflasyon eğrilerinin tepesinde buluyor" dedi.