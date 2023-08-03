Madencilik devinden Moğolistan hamlesi

Moğolistan ve Rio Tinto bakır madeni vergi sorunlarını neredeyse çözdü.

Moğolistan Başbakanı L. Oyun-Erdene, Moğolistan'ın dev Oyu Tolgoi bakır madeninin geliştirilmesiyle ilgili olarak Rio Tinto ile ödenmemiş vergi sorunlarının neredeyse tamamını çözdüğünü ve geri kalan sorunların çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

Oyun-Erdene Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Geçmişte Oyu Tolgoi projesinde Rio Tinto ile çözmemiz gereken 10'dan fazla sorun vardı, ancak bunların %90'ından fazlasını başarıyla çözdük" dedi.

Hala bazı sorunların olduğuna dikkat çeken Moğolistan Başbakanı, bunları çözmek için yatırımcılarla görüşmelere devam edebileceklerine güvendiklerini ifade etti.

Rio Tinto, yılda 500 bin tondan fazla üretim yapacak olan madenin gelişimini basitleştirmek amacıyla geçen yıl madenin çoğunluğunun sahibi olan Turquoise Hill'i 3,3 milyar dolara satın aldı. Şimdi %66 hisseye sahip ve geri kalanı Moğol hükümetine ait.