Madencilik krizi fiyatları fırlattı: Kalay yüzde 10’a yakın yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) kalay fiyatları, Alphamin Resources'ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki madencilik faaliyetlerini durdurmasıyla yükseldi.

Alphamin Resources dün yaptığı açıklamada, Kongo'nun Kuzey Kivu bölgesindeki Bisie kalay madenindeki faaliyetlerin “isyancı militan grupların yakın zamanda madenin bulunduğu yöne doğru batıya ilerleyerek Nyabiondo kasabasını işgal etmelerinin ardından” durdurulduğunu belirtti.

Şanghay'ın en aktif kalay kontratı, Asya sabah işlem seansının başlarında yüzde 10'luk üst sınıra ulaştıktan sonra bugün TSİ 06.46'da yüzde 8,8 artışla 288.450 yuan/ton (40.212,16 dolar) seviyesine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda gösterge üç aylık kalay fiyatları, yüzde 0,6 artışla 36.110 dolar/tona yükseldi ve gün içi işlemlerde 2022 ortalarında ulaştığı 37.100 dolar/tonluk zirvesinden geriledi.

Bir analist değerlendirmesinde “Bisie kalay madeni dünyanın en büyük üçüncü kalay madeni ve 2024 yılında dünya kalay cevherinin yüzde 6'sına katkıda bulundu” dedi.

Myanmar'ın Wa eyaleti madencilik faaliyetlerini yeniden başlatmayı düşünse de Wang, bu bölgeden kaynaklanan kalay arzında önemli bir artışın Mayıs 2025'e kadar görülmesini beklemiyor.

Analistler, Kongo'daki haberleri yakından izlediklerini belirtti.

LME'de bakır yüzde 0,4 artışla 9.817,5 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.699,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 2.079,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 artışla 16.570 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,7 artışla 80.150 yuan/tondan (11.070,44 dolar), alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 20.960 yuan/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 24.120 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 17.640 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,2 kayıpla 133.300 yuan/tondan işlem gördü.