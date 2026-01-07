Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirdi: Gram altın 10.000 TL olur mu? Gümüşte 100 dolar senaryosu

ŞENAY ZEREN

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk oldu.

ABD-Venezuela gerilimini değerlendiren Yıldırımtürk, "Bugüne kadar 'dünyanın jandarması' olarak anılan ABD’nin artık daha kaba bir güç politikası izlediğini görüyoruz. Bu da jeopolitik riskleri kalıcı hale getiriyor" dedi ve "Altına olan talep sadece enflasyona karşı korunma amacıyla değil, aynı zamanda bu tedirginlik nedeniyle de artıyor" şeklinde ekledi.

Altın fiyatları hangi seviyelere kadar yükselebilir?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altın ve gram altına yönelik seviye beklentilerini de değerlendirirken şöyle ifade etti: "2026 yılının özellikle Eelül–ekim döneminde gram altının 9.000 TL seviyelerine ulaşması mümkün. Daha üst senaryoda 9.500–10.000 TL de olabilir; ancak bunu şimdiden kesin bir seviye olarak söylemek için erken. Ons altın tarafında ise; 4.500 dolar seviyeleri önemli. Fed’in faiz indirimlerine başlaması durumunda altının 4.600–4.800 dolar bandına yerleşmesi mümkün. Yılın ikinci yarısında 5.000 dolar seviyesi de gündeme gelebilir."

"Gümüşte ikinci yarıya dikkat"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Gümüş, hem kıymetli metal hem de endüstriyel metal olduğu için iki farklı dinamikle hareket ediyor. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zekâ teknolojileri gümüş talebini destekliyor. Ons gümüşte 90–95 dolar seviyeleri görülebilir. Daha agresif senaryoda 100 dolar da mümkün; ancak burada daha temkinli olmak gerekiyor. Gümüşte fiyat hareketleri çok sert olabiliyor. İlk yarı güçlü, ikinci yarıda ise geri çekilmeler yaşanabilir" dedi ve yatırımcılara, "Türkiye’de fiziki gümüş piyasasında alım-satım makasları oldukça yüksek. Bu nedenle, gümüşte kontrat bazlı işlemler ya da fonlar daha sağlıklı olabilir" önerisinde bulundu.

"Bakır, platin ve paladyum ile portföy çeşitlendirmesi yapılabilir"

Altın ve gümüşün yanında bakırın öne çıktığını söyleyen Yıldırımtürk, "Enerji dönüşümü, elektrikli araçlar ve altyapı yatırımları bakır talebini artırıyor. Platin ve paladyum da portföy çeşitlendirmesi amacıyla düşük oranlarda değerlendirilebilir; ancak işlem hacimleri sınırlı olduğu için daha risklidir" şeklinde belirtti.

2026 yılında nasıl bir portföy sepeti oluşturulmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, "Yaklaşık olarak portföylerde yüzde 40 altın bulunmasını doğru buluyorum. Yüzde 30 hisse senedi, bilançosu güçlü ve takip edilebilecek sınırlı sayıda hisse olacak şekilde değerlendirilebilir. Yüzde 10 gümüş eklenebilir. Döviz tarafında Eurobond'lar tercih edilebilir. Ayrıca yüzde 10 civarında TL mevduat bulundurmak, olası geri çekilmelerde alım fırsatı yaratması açısından önemli" şeklinde tavsiyede bulundu.