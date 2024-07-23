Metal emtiada Çin'in fiyat baskısı

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in üçüncü genel toplantısında teşvik eksikliğinin üst düzey tüketiciden gelen talebin zayıf olacağı ihtimalini artırmasıyla üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül vadeli demir cevheri, TSİ 05.40'ta %2,06 düşüşle 785,5 yuan/ton (107,99 dolar) seviyesinde işlem gördü. Bu da 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye oldu.

Singapur Borsası'nda ağustos ayı demir cevheri, %1,67 düşüşle 101,75 dolar/tona gerileyerek 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, demir cevherinin ısrarlı kayıplarının Çin'deki talebe yönelik kötü bir görünümün ortasında geldiğini belirtti.

Çin'in zayıf ekonomik toparlanması, analistlerin yetersiz bulduğu teşvik önlemlerine rağmen zayıf iç talep, ısrarcı deflasyonist baskılar ve cansız emlak sektörü nedeniyle olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Analistler, Çin'in emlak sektörüne yönelik daha fazla destek önleminin alınmamasının hissiyatın zayıfladığını belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla düşüşteydi. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık %1 oranında değer kaybederken, filmaşin %0,48 düştü, paslanmaz çelik %1,55 oranında değer kaybetti.

Bakır, Çin'in talep endişeleriyle baskı altında kaldı

Bakır fiyatları, son politika taahhütlerinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından, Çin'deki talep görünümüne ilişkin endişelerin artmasıyla baskı altında kaldı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.29'da %0,2 artışla 9.236 dolar/tondan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül ayı bakır kontratı, %0,9 düşüşle 75.520 yuan/tona (10.382,47 dolar) geriledi.

Her iki kontrat da Nisan başından bu yana en düşük seviyedeydi.

Çinli bir vadeli işlem trader'ı, "Ekonomik durumun kötüleşeceğine dair artan korkular var" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Çin'in ikinci çeyrekte beklenenden daha zayıf bir ekonomik büyüme rapor etmesi, metal talebine ilişkin endişeleri artırdı ve piyasada satış dalgasına yol açtı.

Dün ülkenin merkez bankası kısa ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürerek piyasaları şaşırttı, bu, geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk kez bu kadar geniş bir hamleydi.

Ancak bu durum taleple ilgili endişeleri hafifletmeye pek yardımcı olmadı. Analistler, piyasanın geçen haftaki genel kurul toplantısından daha fazla teşvik gelmemesi nedeniyle de hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Ancak tüccarlar, fiyatların düşmesiyle birlikte Çin'deki ticaretin bu hafta daha hareketli hale geldiğini belirtti.

LME'de alüminyum %1 artışla 2.321,50 dolar/tondan, kurşun %0,4 artışla 2.091,50 dolar/tondan, çinko %0,5 artışla 2.739 dolar/tondan, kalay %1 artışla 30.175 dolar/tondan, nikel ise %0,2 düşüşle 16.160 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %1 düşüşle 19.360 yuan/tondan, nikel %0,2 düşüşle 128.760 yuan/tondan, kurşun %0,8 düşüşle 19.135 yuan/tondan, kalay %2,5 kayıpla 251.590 yuan/tondan ve çinko %0,6 düşüşle 23.280 yuan/tondan işlem gördü.