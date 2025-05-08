Metal fiyatları ABD-Çin görüşmeleri öncesi yükseldi

Londra'da metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın artan enflasyon ve işgücü piyasası risklerinin ekonomik belirsizliği körükleyebileceği uyarısının ardından, bu hafta sonu yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde büyük ölçüde yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.44'te yüzde 0,5 artışla 9.467 dolar/tona yükseldi.

Dün Fed faiz oranlarını değiştirmeyerek, daha yüksek enflasyon ve işsizlik risklerinin arttığını ve Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinin etkisiyle ABD'nin ekonomik görünümünün daha da bulanıklaştığını kabul etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin istikrarlı büyüme hızını sürdürüp sürdürmeyeceğinin ya da artan belirsizlik ve enflasyonda olası bir artış altında solup solmayacağının net olmadığını söyledi.

İşlemciler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 100'ün çok ötesine taşıyan ve aylardır tırmanan gerilimin ardından, bu hafta sonu İsviçre'de yapılması planlanan ABD-Çin toplantısı öncesinde temkinli bir duruş benimsedi.

İki ülkenin daha geniş kapsamlı tarifeleri ve belirli ürünlere yönelik vergileri hafifletmeyi görüşmesi bekleniyor.

Bir işlemci “Hepimiz ABD ve Çin ticaret görüşmelerinden herhangi bir haber ya da güncelleme bekliyoruz. Daha fazlasını duyana kadar piyasaların nereye gittiğini görmek zor” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 artışla 2.395 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 2.627 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 1.951 dolar/tondan, kalay yüzde 1,0 artışla 31.965 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 artışla 15.615 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,2 düşüşle 77.840 yuan/ton (10.760,89 dolar) oldu.