Metal fiyatları dolardaki zayıflamayla yükseldi
LME'de metal fiyatları, doların zayıflamasıyla yükseldi, Orta Doğu gerilimleri kazançları sınırladı.
Londra'da temel metal fiyatları bugün ABD dolarının zayıflamasıyla yükseldi, ancak Orta Doğu'daki gerilimler küresel risk iştahını azaltarak fiyatları sınırladı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.26'da yüzde 0,22 artışla 9.690,5 dolar/tona çıktı.
LME'de alüminyum yüzde 0,18 artışla 2.555 dolar/tondan, çinko yüzde 0,49 artışla 2.651,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,23 artışla 1.980,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,27 artışla 14.965 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,73 artışla 32.500 dolar/tondan işlem gördü.
Dolar endeksi son olarak yüzde 0,13 değer kaybederek biraz zayıfladı.
Analistler, temel metallerin, piyasalarda genel riskten kaçınma eğilimi nedeniyle baskı altında kaldığını bildirdi.
Orta Doğu'da tırmanan gerginliklere ilişkin endişeler bugün piyasalarda ön plana çıktı ve petrol fiyatlarını yükseltti.
Öte yandan, son veriler, Başkan Donald Trump'ın değişen gümrük vergisi politikaları nedeniyle ABD ekonomisinin yavaşladığını ve perakende satışların mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi.
SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,14 artışla 78.640 yuan/ton (10.943,50 dolar) seviyesine yükseldi.