Metal fiyatları geriledi

Londra'da çoğu temel metalin fiyatları, ABD-Çin gümrük tarifesi ateşkesinin yarattığı ihtiyat ve potansiyel küresel durgunluğun metal talebini etkileyeceği endişesiyle geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 07.16'da yüzde 0,8 düşüşle 9.532 dolar/tona geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin'in güvenilmez kuruluşlar listesinde 17 ve ihracat kontrol listesinde 28 olmak üzere çeşitli ABD kuruluşlarına karşı Nisan ayında aldığı bazı tarife dışı önlemleri durdurduğunu bildirdi.

İki ülke kısasa kısas tarifeleri azaltma ve eylemlere 90 günlük bir ara verme konusunda anlaşırken, Washington Çin'den yapılan düşük değerli sevkiyatlar için "de minimis" tarifesini yüzde 30'a indireceğini söyledi.

Bir işlemci, "Ticaret tarifesi anlaşmazlığı olumlu yönde ilerliyor ve küresel durgunluk endişelerini hafifletiyor. Ancak ticaret müzakereleri karmaşık ve uzun bir süreç, dolayısıyla 90 günlük ateşkesin ardından işlerin normale döneceğini kesin olarak öngöremeyiz. Artan ticaret gerilimlerinin metallerin görünümünü olumsuz etkilediği Nisan ayına benzer bir durum yaşamamız mümkün" dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.520 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 kayıpla 2.755 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 düşüşle 1.984 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,6 düşüşle 15.775 dolar/tondan ve kalay yatay seyrederek 32.815 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, çoğu metal talep göstergelerindeki artışla yükseldi ve gelecekteki endüstriyel metal talebinin önemli bir ölçütü olan Çin'in toplam sosyal finansmanı, artan devlet tahvili ihracının etkisiyle Nisan ayında yüzde 8,7 artarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,3 düşüşle 78.230 yuan/ton (10.851,76 dolar) oldu.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 20.315 yuan/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 22.655 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 16.985 yuan/tondan, nikel yatay seyrederek 124.450 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 265.250 yuan/tondan işlem gördü.