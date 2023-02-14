Metal fiyatları yükselişte

Temel endüstriyel metallerin fiyatları, Çin'in pandemiden sonra yeniden açılması ve düşük küresel tedarik sebebiyle, yükselişe geçti.

The Wall Street Journal’in haberine göre, ABD bakır vadeli işlemleri, 2003'ten bu yana “yılın en iyi ilk ayını” kaydetti. Londra'da alüminyum fiyatları yılbaşından bugüne şu yüzde 10 arttı. Çinko yüzde 2,4, kalay ise yüzde 11 artış gösterdi.

Analistlere göre, metal fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki en önemli neden, dünyanın en büyük emtia tüketicisi Çin’in pandemiden sonra beklenenden daha hızlı açılması. Aynı zamanda, Avrupa’nın, Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kışın enerji kıtlığına yol açacağı ve üreticilerin ve tüketicilerin talebini artıracağı tahminleri de etkili oldu. ABD ekonomisinin beklenmedik biçimde dayanıklılık göstermesi de metalde güçlü talep beklentilerini artırdı.

Birçok analist ve portföy yöneticisi, bakır, lityum ve çinko gibi metallerin üretimdeki kullanımında büyümenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. Bunda fosil yakıtların kullanımını azaltmak amacıyla yönelinen rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve pillerin yapımında çeşitli metallere önemle ihtiyaç duyulmasının etkisi de büyük. Ancak öte yandan analistlerin birçoğu, madencilik şirketlerinin üretimi önemli ölçüde artırmaması nedeniyle arzın talebin gerisinde kalmasını bekliyor.