Metal fiyatlarında düşüş

Bakır fiyatları, petrolün yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ABD'de enflasyon verileri öncesinde fiyat artışı korkularını derinleştirmesiyle temel metaller bugün düşüş yaşadı. Yatırımcıların aynı zamanda Çin'in talep görünümüne ilişkin beklentilerinin kasvetli olduğu belirtiliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.35'te %0,4 düşüşle 8.355,50 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, %0,4 düşüşle 69.050 yuan/tona (9.481,63 dolar) geriledi.

Pekin'in sorunlu emlak piyasasını canlandırmak için bir dizi destekleyici önlem açıklamasına rağmen, piyasa katılımcıları bunun sahadaki talep üzerindeki gerçek etkisini değerlendiriyor.

Shanghai Metals Market tarafından yapılan bir ankete göre, pek çok bakır çubuk üreticisi talep artışının yalnızca Ekim ayının sonlarında gerçekleşeceğini öngörüyor.

LME'de alüminyum %0,2 düşüşle 2.193 dolar/tondan, çinko %0,2 düşüşle 2.473 dolar/tondan, kalay %1,3 düşüşle 25.205 dolar/tondan, kurşun %0,6 düşüşle 2.205,50 dolar/tondan ve nikel %0,6 düşüşle 19.805 dolar/tondan işlem gördü.