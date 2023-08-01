Metal fiyatlarında güçlü dolar baskısı

Dolar, Fed tarafından yapılan bir anketin, ABD bankalarının ikinci çeyrekte daha sıkı kredi standartları ve daha zayıf kredi talebi bildirdiğini göstermesinin ardından güçlendi. Analistlere göre bu, artan faiz oranlarının ekonomi üzerinde etkili olduğuna dair bir işaret.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, sabahın erken saatlerinde %0,3 düşüşle 8.803,50 dolar/tondan, alüminyum %0,5 düşüşle 2.272 dolar/tondan, nikel %1,2 düşüşle 22.035 dolar/tondan, çinko %0,5 düşüşle 2.553 dolar/tondan ve kurşun %0,3 düşüşle 2.143,50 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Eylül bakır kontratı, %1,7 artışla 70.620 yuan/tona (9.856,25 dolar) yükseldi, alüminyum %1,1 artışla 18.570 yuan/tona ve çinko %1,7 artışla 21.150 yuan/tona çıktı. SHFE'de nikel ve kurşun geriledi.

LME'de kalay %3,6 düşüşle 27.595 dolar/ton ile 6 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. SHFE'de kalay %4,2 düşüşle metrik 224.180 yuan/ton ile 5 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.