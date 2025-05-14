Metal fiyatlarında karışık seyir

Londra'da temel metaller, küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde baskı yaratan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığındaki duraklamaya rağmen yatırımcı temkinliliğinin devam etmesi nedeniyle karışık seyretti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.34'te 9.582 dolar/ton ile dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 düşüş ve dünkü seansın en yüksek seviyesi olan 9.614 dolar/tonun yüzde 0,3 altında seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bir ticaret anlaşmasının ayrıntılarını sonuçlandırmak için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile doğrudan görüşebileceğini söyledi.

İki ülke karşılıklı gümrük vergilerini azaltma ve 90 günlük bir askıya alma kararı alırken, Washington Çin'den yapılan düşük değerli sevkiyatlar için “de minimis” tarifesini yüzde 30'a kadar düşüreceğini söyledi.

Bir işlemci, “Ticaret tarifelerini çevreleyen belirsizlik devam ediyor ve daha fazla güncelleme beklerken, ateşkesin yalnızca bir geçiş dönemi olduğunu ve bundan üç ay sonraki durumu belirsiz bıraktığını belirtmek önemlidir” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.509 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 2.716 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 kayıpla 1.983 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.755 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 kayıpla 32.645 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, güçlü iç talep nedeniyle düşen stokların desteğiyle yüzde 0,8 artışla 78.510 yuan/ton (10.898,08 dolar) oldu.