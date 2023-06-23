Metal fiyatlarını faiz artışları ve güçlü dolar vurdu

Bakır fiyatları, faiz artırımlarının ardından küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin Londra Metal Borsası'nda (LME) azalan stoklardan gelen desteği dengelemesiyle üç haftalık kazancın ardından cuma günü haftalık düşüşe yöneldi.

Cuma günü öğlen saatlerinde LME'de gösterge bakır fiyatları, %1,5 düşüşle metrik ton başına 8.446 dolar seviyesindeydi. Vadeli bakır fiyatlarındaki haftalık kayıp ise %1,4 civarında gerçekleşti.

Büyüme endeksli metaller düşüşte

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) işinin henüz bitmediğini söylediği ve şaşırtıcı derecede şahin faiz artırımlarının yapıldığı bir haftanın ardından bakır, büyümeye bağlı metallerin geri kalanına paralel olarak düşük fiyattan işlem görüyor" dedi.

Küresel piyasalarda güçlü dolar dolarla fiyatlanan emtiayı diğer para birimlerini kullananlar için daha az cazip hale getirirken yüksek faizler ekonomik gerilemeyi tetikleme riskinin bazı yatırımcıları ABD para birimi de dahil olmak üzere güvenli liman arayışına itti.

Londra Metal Borsası verilerine göre bakır stokları düşmeye devam etti. Bakır stoğu 79 bin 300 ton ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nikel ve alüminyumda sert düşüş

Uzmanlara göre teknik açıdan, bakır için destek alanı şu anda 8 bin 413 dolar seviyeleri. Diğer metaller arasında alüminyum cuma günü metrik ton başına %1,5 değer kaybederek 2.167,5 dolar, çinko %3,1 düşerek 2.380,5 dolar, kurşun %1,3 ekside 2.135 dolar ve nikel %1,2 değer kaybederek 20.935 dolar düzeylerinde fiyatlandı.

Cuma günü öğleden sonra Londra Metal Borsası’nda işlem gören alüminyum 10 Şubat'tan bu yana en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerlerken, nikel 12 Mayıs'tan bu yana en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor.