Metal piyasalarında Çin baskısı

Temel metallerin çoğunun fiyatı, Çin'de emlak sektörü ile artan endişeler ve güçlenen dolar nedeniyle düştü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, bir önceki hafta %3,2 düştükten sonra, bugün TSİ 07.42'de %0,4 düşüşle 8.263 dolar/tona geriledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül bakır kontratı, %0,8 düşüşle 67.930 yuan/tona (9.360,75 dolar) geriledi.

Çinli emlak devi Country Garden, derinleşen borç sorunları nedeniyle bugün onshore tahvil işlemlerini askıya aldı ve hisseleri rekor bir düşüş yaşadı.

Analistler, şirketin borcunu ödememesinin zaten kırılgan olan yatırımcı duyarlılığını zedeleyeceğini belirtti.

Bu, Cuma günü Çin'in Temmuz ayı yeni banka kredileri ve kredi büyümesiyle ilgili hayal kırıklığı yaratan verilerin ardından yatırımcı duyarlılığını daha da düşürdü.

Ayrıca doların güçlenmesi de piyasayı baskı altında tutuyor.

LME'de alüminyum %0,6, kalay %2, çinko %1, kurşun %0,2 düştü, nikel %1,2 arttı.

SHFE'de kalay %3,1 düşüşle 216.330 yuan/tona geriledi.