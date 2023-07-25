Metal piyasalarında Çin yükselişi

Demir dışı metallerin çoğunun fiyatı, Çin liderlerinin ekonomik büyümeyi destekleme taahhütlerinin yardımıyla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır %0,8 artışla 8.587 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos bakır kontratı %0,8 artışla 68.930 yuan/tona (9.636,25 dolar) çıktı.

Çinli üst düzey liderler dün ekonomiye yönelik politika desteğini artırma taahhüdünde bulundu ve yatırımcılar, büyük miktarda metal tüketen bir sektör olan sorunlu emlak piyasasındaki kısıtlamaları daha da hafifletmeyi umuyor.

LME'de alüminyum %0,5 artışla 2.221 dolar/tondan, çinko %0,6 artışla 2.430,50 dolar/tondan, kalay %0,9 artışla 28.850 dolar/tondan, nikel %0,2 düşüşle 21.385 dolar/tondan ve kurşun %0,1 düşüşle 2.172 dolar/tondan işlem gördü.

Çin’den gelen destek haberleri enerjide özellikle Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ve bakır tarafından doğal olarak yükselişle karşılandı. Ancak 2009 tarzı büyük bir alt yapı paketi söz konusu olmadığından kuvvetli bir ralliye dönüşme ihtimali zor görünüyor.