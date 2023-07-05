Metal piyasalarında düşük talep fiyatları indirdi  

Haftanın üçüncü işlem günü demir dışında metal fiyatlarının çoğu, istikrarlı dolar ve zayıf küresel ekonomik verilerin sektöre yönelik talep görünümünü zayıflatmasıyla günü geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) sabah seansında üç ay vadeli bakır fiyatları %0,6 düşüşle metrik ton başına 8.316,50 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ağustos ayı vadeli bakır %0,6 düşüşle metrik ton başına 9.356,53 dolar oldu.

Yüksek dolar piyasaları baskılıyor

Küresel piyasalarda ABD Doları, traderların ABD para politikasının izleyeceği yol hakkında ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Fed tutanaklarını beklemesiyle yükseldi.

Doların yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri diğer para birimlerine sahip olanlar için daha pahalı hale getiriyor.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan bu hafta başında açıklanan veriler, Haziran ayında imalatın koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde görülen en zayıf seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı. En büyük metal tüketicisi Çin de yavaşlayan bir büyüme kaydetti.

Çin verileri hayati öneme sahip

ANZ analistleri müşterilerine gönderdiği bir notta, "ABD'de fabrika faaliyetlerinin düştüğünü gösteren verilerin ardından hava pek de olumlu değildi. İmalat sektörü son enerji krizinin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Avrupa da benzer bir zayıflık yaşıyor. Yatırımcılar, imalat endeksinin yavaşlayan büyüme göstermesinin ardından Çin ekonomisinin sağlığı hakkında daha fazla veri bekliyor" diye yazdı.

Bu arada emtia brokeri Marex, Çin'deki faaliyetin Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen, küresel bakır eritme faaliyetinin Haziran ayında düşerek bu yılın başlarında görülen düşüş trendini sürdürdüğünü belirtti.

LME’de işlem gören alüminyum %0,9 düşüşle metrik ton başına 2.147,50 dolara, çinko %1,2 düşüşle 2.381 dolara, kurşun %0,2 düşüşle 2.088 dolara, kalay %0,4 düşüşle 27.200 dolara ve nikel %0,2 düşüşle 20.470 dolara geriledi.