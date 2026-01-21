Metal piyasasında belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı

Şanghay bakır fiyatları, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın (SHFE) teminat oranlarını ve günlük fiyat limitlerini artırmasının yanı sıra zayıf talep nedeniyle düşüş yaşarken, diğer metaller karışık bir seyir izledi. Bu durum, piyasada belirsizliği artırarak metal fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

SHFE'nin bakır, alüminyum, altın ve gümüş vadeli işlemleri için teminat oranlarını yükseltmesi ve günlük fiyat limitlerini genişletmesinin ardından, Şanghay bakır fiyatları yüzde 0,65 düşüşle 100.580 yuan/tona geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır ise yüzde 0,65 artışla 12.836,50 dolar/tona yükseldi.

Yıl başından bu yana yüzde 1,58 artış gösteren Şanghay bakırı, rekor seviyesi olan 105.870 yuan/tona ulaşmıştı.

Piyasa göstergeleri arasında, Yangshan bakır primi Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesi olan 26 dolar/tona düşerken, iç piyasa bakır primi 150 yuan/ton indirime döndü. Kalay fiyatları ise SHFE'de yüzde 1,79 artışla 402.600 yuan/tona, LME'de ise yüzde 2,20 artışla 50.500 dolar/tona yükselerek dikkat çekti. Endonezya'nın yasa dışı madencilik faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadele kalay fiyatlarını destekleyici bir faktör oldu.

Diğer metallere bakıldığında, SHFE'de alüminyum yüzde 0,35, çinko yüzde 0,68, kurşun yüzde 0,81 ve nikel yüzde 1,16 oranında değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,64, çinko yüzde 0,33, kurşun yüzde 0,27 ve nikel yüzde 1,08 artış kaydetti.