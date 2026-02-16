Metal sektöründe ihracat birim fiyatları rekor kırdı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin 2026 yılı Ocak ayı sonuçları açıklandı. Endeks verileri, metal sanayisinin 2026 yılına ihracat miktarında sert bir daralma ile başladığını, buna karşın arz kaynaklı fiyat baskısının ihracat birim fiyatlarını tarihi zirveye taşıdığını ortaya koydu.

İhracat miktarında sert gerileme

TR-METALENDEKS verilerine göre metal sanayi ihracat miktar endeksi, Aralık 2025’teki toparlanmanın ardından Ocak ayında sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında 126,0 puan olan miktar endeksi, Ocak 2026’da yüzde 11,3 azalarak 111,8 puana geriledi. Bu seviye, son 22 ayın en düşük miktar endeksi olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise miktar endeksi, Ocak 2025’e göre yüzde 10,7 düşüş gösterdi.

Ton bazında ihracat da benzer bir tablo ortaya koydu. Aralık ayında 231 bin 246 ton olan ihracat, Ocak ayında 205 bin 262 tona gerileyerek yüzde 11,2 oranında azaldı.

Değer endeksi fiyat artışlarıyla ayakta kaldı

İhracat miktarındaki sert düşüşe rağmen, rekor seviyelere ulaşan birim fiyatlar ihracat değerindeki kaybı sınırladı. Ocak 2026’da metal sanayi ihracatı bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna karşın değer endeksi, yıllık bazda yüzde 6 artışla 159 puana yükseldi.

Raporda, değer endeksindeki bu artışın tamamının fiyat kaynaklı olduğu, miktar artışının katkı sağlamadığı özellikle vurgulandı.

Birim fiyatlar endeks tarihinin zirvesinde

Ocak ayında arz eksikliğinin etkisiyle fiyat baskısı en üst seviyeye çıktı. Aralık 2025’te 4,88 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, Ocak 2026’da 5,32 dolar/kg seviyesine yükseldi. Bu rakam, TR-METALENDEKS’in hesaplanmaya başladığı günden bu yana görülen en yüksek birim fiyat oldu.

İDDMİB raporunda, son dört aydır devam eden fiyat artışlarının temel nedeninin arz yetersizliği olduğu belirtilirken, küresel ekonomiye ilişkin 2026–2029 dönemi büyüme beklentilerinin zayıf seyretmesi nedeniyle uzun vadede fiyatların daha yatay bir seyir izleyebileceği öngörüldü.

Alt sektörlerde bakır pozitif ayrıştı

Ocak ayında genel düşüş eğilimine rağmen bakır sektörü güçlü bir performans sergileyerek pozitif ayrıştı. Bakırda miktar endeksi 96,7’den 126,7 puana, değer endeksi ise 164,8’den 230,8 puana yükseldi. Birim fiyatlar da 11,87 dolardan 12,68 dolar/kg seviyesine çıktı. Alüminyum sektöründe miktar endeksi 140,0’dan 121,2 puana, değer endeksi 159,4 puana geriledi. Hırdavatta ise miktar endeksi 117,2’den 87,1 puana düşerek en sert gerilemeyi yaşayan alt sektörlerden biri oldu. Mutfak Eşyaları sektöründe miktar endeksi 100,7’den 78,8 puana gerileyerek zayıf bir performans sergiledi. Armatür ve Döküm sektörlerinde de miktar ve değer endekslerinde düşüşler gözlendi.

Tekelioğlu: Fiyat artışları gelir kaybını dengeledi

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılına ihracat miktarında ciddi bir daralma ile başlamış olsak da, arz kaynaklı fiyat artışları ihracat gelirlerindeki kaybı sınırladı. İhracat birim fiyatlarının 5,32 dolar/kg ile endeks tarihinin zirvesine ulaşması, metal sanayimizin katma değerli üretim potansiyelini net biçimde ortaya koyuyor.”

Tecdelioğlu, küresel görünümün temkinli bir duruş gerektirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde miktar artışından ziyade, birim fiyatı kalıcı biçimde yükselten, pazar ve ürün çeşitliliğini güçlendiren bir ihracat yapısına odaklanmamız gerekiyor. TR-METALENDEKS verileri, 2026 yılında rekabet gücünü korumanın yolunun katma değer ve stratejik konumlanmadan geçtiğini açıkça gösteriyor.”