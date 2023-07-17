Metal stoklarında yığılma endişesi

Çin'in zayıf ekonomik verilerinin talep endişelerini körüklemesinin ardından dolardaki zayıflığın desteğine rağmen temel endüstriyel metal fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Bakırda sert geri çekilme

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatları %1 düşüşle metrik ton başına 8.588 dolar olurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ağustos vadeli bakır fiyatları %0,7 düşüşle metrik ton başına 68.940 yuan (9.617,61 dolar ) oldu.

Çin ekonomisi, ikinci çeyrekte yurtiçi ve yurtdışında talebin zayıflamasıyla zayıf bir hızda büyüdü ve COVID sonrası ivme hızla düşerek politika yapıcılar üzerinde faaliyeti desteklemek için daha fazla teşvik sağlama baskısını artırdı.

Stoklarda hızlı artış

Geçtiğimiz ay Çin'in alüminyum da dahil olmak üzere demir dışı metal üretimi yıllık bazda artmaya devam etti. Düşük talebe karşılık artan arz, piyasada stok yığılması beklentilerini artırdı.

SHFE depolarındaki bakır stokları geçen Cuma üst üste üçüncü hafta artarak 82.690 metrik tona yükseldi.

Meierya Futures analistleri, spot piyasada talepten daha fazla arz olduğunu, bunun da spot primi aşağı çektiğini ve vadeli işlemler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Rafine bakır iskontosu geçen hafta metrik ton başına 40 yuana gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine indi.

Londra Metal Borsasında işlem gören diğer metaller de kırmızıdaydı. Alüminyum %0,9 düşüşle metrik ton başına 2.255,50, kalay %0,2 düşüşle 28.500, çinko %1,1 düşüşle 2.412, kurşun %0,2 düşüşle 2.119 ve nikel %1,4 düşüşle 21.330 dolara geriledi.

ABD doları, yılın en kötü haftalık düşüşünün ardından Pazartesi sabah seansında nispeten sabitti. Daha zayıf bir dolar genellikle dolar ile fiyatlanan emtia piyasasına bir miktar destek sağlıyor.