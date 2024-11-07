Metaller Çin’den teşvik beklerken, boğalar uzaklaşıyor!

Bakır, ABD seçimlerinin ardından, Çin'in teşvik umutlarıyla ani düşüşten toparlandı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.23'te yüzde 1,1 artışla 9.449 dolar/tona yükseldi. Kontrat dün 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 9.302 dolar/ton olmuştu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 1,4 düşüşle 76.370 yuan/tona (10.644,35 dolar) geriledi. Seansın başlarında, Londra'daki gecelik kayıpları takip ederek 23 Eylül'den bu yana en düşük seviyesi olan 75.520 yuan/tona geriledi.

Piyasa beklentileri

Bir işlemci, “Trump'ın zaferi nedeniyle Çin'in, Trump'ın Çin ithalatına yönelik önerdiği gümrük vergisi planının etkilerini bertaraf etmek için teşvik önlemlerini artıracağı yönünde piyasa beklentileri var” dedi.

ABD Merkez Bankası'nın bu akşam faiz oranlarını daha da düşürmesi bekleniyor, bu da muhtemelen ekonomik büyümeyi ve metal talebini destekleyecek ve doları zayıflatarak dolar fiyatlı metalleri diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha ucuz hale getirecek.

Ancak Donald Trump'ın kazanması, büyük elektrifikasyon girişimlerinin geri alınacağı, bakır da dahil olmak üzere metallere olan talebin azalacağı ve küresel metal arz-talep dengesinin etkilenerek potansiyel fiyat dalgalanmalarına neden olabileceği endişelerini artırdı.

Düşüş sürecek

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Boğaların metallerle ilgileneceğinden şüpheliyim. Trump'ın Çin karşıtı, yeşil karşıtı ve doları destekleyici politikaları metallerin düşüşünü sürdürecek” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.635,50 dolar/tondan, nikel yüzde 1,2 artışla 16.315 dolar/tondan, çinko yüzde 1,5 artışla 3.016,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.044 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,8 artışla 31.610 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,7 artışla 21.425 yuan/tondan, nikel yüzde 0,9 artışla 127.050 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,2 artışla 16.880 yuan/tondan, çinko neredeyse yatay seyrederek 25.100 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,9 düşüşle 260.380 yuan/tondan işlem gördü.