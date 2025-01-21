Metaller dar aralıkta işlem gördü

Temel metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi görüşmelerinin ekonomik etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle dolardaki toparlanmaya bağlı olarak dar bir aralıkta işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.33'te yatay seyrederek 9.274 dolar/tondan işlem gördü.

Trump'ın ABD'nin yakın gelecekte Kanada ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayabileceğini söylemesinin ardından dolar toparlandı, ancak ayrıntılar eksikti.

Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada ne Çin'i hedef aldı ne de daha önce söz verdiği gibi hemen gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bunun yerine, federal kurumları ABD'nin süregelen ticaret açıklarını, haksız ticaret uygulamalarını ve diğer ülkelerin döviz manipülasyonlarını “araştırmaya ve düzeltmeye” yönlendirdi.

Bir işlemci, “Trump yönetiminin olası politika değişikliklerini dikkatle izliyoruz, çünkü bunlar piyasalardaki oynaklığı artırabilir” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.689 dolar/tondan, kalay yatay seyrederek 30.400 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 16.070 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 1.971 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.960 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır kontratı Asya sabah seansının kapanışında 75.670 yuan/ton (10.404,66 dolar) seviyesinde yatay seyretti.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 20.460 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 128.200 yuan/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 24.260 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 16.760 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,8 artışla 252.670 yuan/tondan işlem gördü.