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Metaller dolardaki zayıflıkla toparlandı

Temel metal fiyatları, zayıf dolarla desteklenerek yükseldi, ancak metaller zayıf Çin talebi nedeniyle aylık düşüşe doğru gidiyor.

Haber Merkezi
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Metaller dolardaki zayıflıkla toparlandı
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Temel metaller zayıf doların desteğiyle yükseldi ancak aylık düşüşe hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.46'da %1,6 artarak 9.115,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, %1 artarak 74.220 yuan/tona (10.256,20 dolar) yükseldi.

LME'de alüminyum %1,3 artarak 2.253 dolar/tondan, nikel %1,9 artarak 16.370 dolar/tondan, çinko %1,9 artarak 2.679 dolar/tondan, kurşun %1 artarak 2.054,50 dolar/tondan ve kalay %4,8 artarak 30.150 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,3 artarak 19.090 yuan/tondan, nikel %3,5 artarak 131.860 yuan/tondan, çinko %0,8 artarak 22.750 yuan/tondan, kurşun %0,9 artarak 18.850 yuan/tondan ve kalay %1,9 artarak 248.940 yuan/tondan işlem gördü.

Dolar endeksi bugün zayıfladı ve bu da dolar fiyatlı metalleri daha ucuz hale getirdi.

Ancak, LME'de bakır hala üst üste ikinci aylık düşüşe doğru gidiyor ve alüminyum Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık kayba hazırlanıyor.

Çin'deki zayıf talep, fiyat düşüşünün ana itici gücü oldu.

Çin'in imalat faaliyeti, fabrikaların düşen yeni siparişler ve düşük fiyatlarla boğuşmasıyla temmuz ayında beş aylık düşük seviyeye geriledi.

Analistler, piyasanın taban fiyatının nerede olduğunu bilmesi için önce fiziki talebin ortaya çıkması gerektiğini söyledi ve Çinli alıcılar satın almaya istekli olduğunda fiyat toparlanmasının hızlı olabileceğini ekledi.

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