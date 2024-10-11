Metaller, doların değer kaybıyla yükselirken talep durgun seyretti

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, yüzde 0,4 artışla 9.759 dolar/ton olurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 0,6 artışla 77.490 yuan/tona (10.957,76 dolar) çıktı.

ABD doları, iş gücü piyasasındaki zayıflık işaretlerinin Fed'in faiz oranlarını daha hızlı düşürme ihtimalini artırmasının ardından iki ayın en yüksek seviyelerinden geriledi.

Bakırda eylül başından bu yana en büyük düşüş

Bu arada, LME'de bakır haftalık bazda yüzde 1,9 düşerek 2 Eylül haftasından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. SHFE, 1-7 Ekim tarihleri arasında resmî tatil nedeniyle kapalıydı.

Analistler, bakır talebinin son birkaç gündür artan fiyatlar nedeniyle zayıfladığına dikkat çekerek, fiyatların henüz istikrarlı olmadığını ve bu fiyat seviyesinin hala ABD'nin faiz oranlarını düşürmesinden öncesine göre daha yüksek olduğunu belirtti. Analistlere göre alıcılar bekle ve gör yaklaşımını benimsiyor.

Çin'in teşvikleri beklentileri karşılamadı

Çin'in salı günü yaptığı teşvik açıklamalarının piyasa beklentilerini karşılayamaması ve detaylardan yoksun olması metal fiyatlarını bu hafta daha da aşağı çekti.

Piyasa katılımcıları şimdi cumartesi günü yapılması planlanan Çin teşvikleri hakkında daha fazla ayrıntı bekliyor.

LME'de alüminyum yüzde 1,3 artışla 2.619 dolar/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 17.630 dolar/tondan, çinko yüzde 1 artışla 3.118 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,8 artışla 2.082 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,7 artışla 33.050 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,5, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,7, kurşun yüzde 0,5 ve kalay yüzde 1,6 arttı.

Citi, bakır fiyatlarında beklentisini açıkladı

Citi, bakır fiyatlarının bu çeyrekte ortalama 9.500 dolar/tondan işlem görmesini bekliyor.

Banka geçtiği notta, odak noktası kasım başındaki ABD seçimleri, gelişmiş piyasalarda büyümenin yavaşlaması ve Orta Doğu'daki gerginliklerden kaynaklanan risklere kayarken, bakır fiyatlarının 4. çeyrekte, mevcut spot fiyata yakın, 9.500 dolar/ton olmasını beklediklerini belirtti.

Citi, bakır fiyatlarının Çin'in mali gevşeme önlemlerine ilişkin yeni ayrıntılar beklentisiyle önümüzdeki haftalarda dar bir taktiksel yukarı yönlü pencere (10.500 dolar/tona kadar) beklediklerini ifade etti.