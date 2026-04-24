Metaller, İran belirsizliğiyle haftalık kayba hazırlanıyor
Orta Doğu’daki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar küresel büyüme endişelerini artırırken, bakır öncülüğünde metaller haftalık kayba yöneldi; arz risklerine rağmen zayıf görünüm fiyatları baskılıyor.
Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi bu hafta süresiz uzatmasının ardından ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair henüz bir işaret yok. Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ederken petrol fiyatları küresel büyümeye ilişkin uyarıların artmasıyla beşinci günlük yükselişe gidiyor.
Bakır, haftalık bazda yüzde 0.9 değer kaybıyla seyrine devam ederken diğer metaller de geriledi. Orta Doğu savaşındaki belirsizlik küresel ekonomi üzerindeki baskısını koruyor.
Bakır, TSİ 07:18'de tonu 13.222.50 dolara gerileyerek yüzde 1 düştü. Alüminyum yüzde 0.6, çinko ise yüzde 0.3 değer kaybetti.
Körfez'deki karışıklık metaller piyasasını farklı biçimlerde etkiliyor. Bölgeden alüminyum arzı daralırken sülfürik asit ve yakıt akışlarındaki aksaklıklar başka bölgelerdeki üreticiler açısından da risk oluşturuyor.
Fitch Solutions bünyesindeki BMI analistleri bir raporda, "Şimdilik, küresel ekonomiye ilişkin belirsiz görünümün arz tarafındaki yükseliş beklentilerini frenlemesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.