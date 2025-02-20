Metaller, Trump ve Çin anlaşması umuduyla yükseldi

Temel metallerin çoğunun fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasının sinyalini vermesiyle yükselirken, alüminyum AB elçilerinin yaptırım paketinde Rusya'nın birincil alüminyum ithalatını yasaklamayı kabul etmesinin ardından bir ayın en yüksek seviyesinde sabit kaldı.

Trump, ABD'nin bir zamanlar Çin ile güçlü bir ticaret anlaşması olduğunu belirterek ve Devlet Başkanı Xi Jinping ile olumlu ilişkisini vurgulayarak Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum, TSİ 07.17'de yüzde 0,6 artışla 2.703,5 dolar/ton ile 20 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AB diplomatları, Rusya'nın alüminyum ithalat yasağının resmi olarak kabul edilmesinden itibaren bir yıl içinde aşamalı olarak uygulanacağını söyledi.

Kaynaklar, Trump yönetiminin Ukrayna ile basitleştirilmiş bir maden anlaşması yapmak isteyebileceğini, böylece hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varılabileceğini ve daha sonra ABD'nin Ukrayna'nın geniş kaynaklarının ne kadarına sahip olacağı gibi ayrıntılı şartları müzakere edebileceğini söyledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, yüzde 0,5 artışla 9.512 dolar/tona yükseldi.

Çinko yüzde 0,4 artışla 2.888 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 artışla 32.895 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 2.001 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,8 artışla 15.530 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 artışla 20.805 yuan/tondan (2.862,63 dolar), bakır yüzde 0,4 artışla 77.330 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 124.390 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 kayıpla 23.950 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 17.065 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 262.280 yuan/tondan işlem gördü.