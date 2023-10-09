Metallerde bakırın yıldızı parlıyor

Londra Metal Borsası'nın bugün düzenlediği bir etkinliğe katılanlar arasında yapılan anket, gelecek yıl temel metaller arasında en iyi yatırımını bakır olacağını gösterdi.

LME etkinliğine katılanları arasındaki ankette bakır %53 oy ile gelecek yıl en çok yükseliş göstermesi beklenen temel metal oldu. Kalay %23 ile ikinci sırada yer alırken, diğerleri %4-9 arasında oy aldılar.

Citibank'tan analist Max Layton, bakırın yakın vadeli görünümü için orta derecede düşüş eğilimli olduğunu, ancak makro-ekonomik büyüme endişeleri azaldığında fiyatların muhtemelen yükseleceğini söyledi.

Pazartesi günü 8.100 dolar civarında olan LME bakır fiyatının 2025 yılında ton başına 12.000 ila 15.000 dolara çıkabileceğini belirten Layton, enerji dönüşümü için artan talebin maden üretimindeki artışlarla karşılanamayacağını söyledi.

Harbor Aluminium danışmanlık şirketinden Jorge Vazquez de oyların yalnızca %5'ini alan alüminyumun, özellikle Çin'deki geri dönüştürülmüş malzeme üretimindeki büyük artışlar nedeniyle aşağı yönlü bir görünüme sahip olduğunu söyledi.