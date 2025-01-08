Metallerde "bekle-gör" yaklaşımıyla işlemler dar aralıkta geçti

Temel metal fiyatları, güçlü ekonomik verilerin ardından ABD dolarının güçlü seyretmesi ve yatırımcıların seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlikler karşısında bekle ve gör yaklaşımını benimsemesiyle dar aralıklarda işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.20'de yüzde 0,2 düşüşle 8.987 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Dolar, bugün iyimser ABD verilerinin getirileri artırması ve Fed'den daha az faiz indirimi sinyali vermesinin ardından güçlülüğünü korudu.

ABD Kasım ayı JOLTs açık iş verileri beklenmedik bir şekilde 8,098 milyona yükselirken, hizmet faaliyetleri Aralık ayında hızlandı.

Bu haftanın başlarında, Trump'ın ekibinin ulusal veya ekonomik güvenlik açısından kritik sektörlere odaklanan seçici tarifeleri değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından dolar düşüşe geçti. Ancak, Trump'ın bu ölçeklendirilmiş tarife planlarını reddetmesi dolarda bir toparlanmayı tetikledi.

Bir analist “Trump'ın gümrük tarifesi planını reddetmesi piyasaya belirsizlik kattı. En iyi seçenek, politikalar kesinleşene kadar bekle ve gör stratejisini benimsemek” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Şubat vadeli bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,2 düşüşle 74.300 yuan/tona (10.134,35 dolar) geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.514 dolar/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 15.440 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 2.856 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 düşüşle 29.765 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,3 artışla 1.961 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 19.715 yuan/tondan, nikel yüzde 1,4 artışla 125.030 yuan/tondan, çinko yüzde 1,5 düşüşle 24.150 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 kayıpla 16.720 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,2 artışla 251.050 yuan/tondan işlem gördü.