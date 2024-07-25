Metallerde Çin baskısı fiyatları düşürdü

Demir cevheri vadeli işlemleri, güçlü küresel arz ve Çin'deki zayıf çelik piyasasının etkisiyle bugün daha da değer kaybetti, ancak daha ağır parasal teşviklere ilişkin ipuçları kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, üst üste beşinci seansta düşüş göstererek yaklaşık %1 kayıpla 769 yuan/tona (105,93 dolar) indi

Singapur Borsası'nda ağustos ayı demir cevheri, 100 dolar/ton olan temel psikolojik seviyenin altına düşerek 99,2 dolar/tonluk gün içi en düşük seviyesine geriledi. Kontrat, TSİ 06.51'de %0,79 kayıpla 100,1 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'deki bölgesel çelik ticareti birlikleri, demirli çelik piyasasını baskılayan panik stok satış dalgasının ardından inşaatta kullanılan inşaat demiri için yeni kalite standartları arıyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıftı. İnşaat demiri, sıcak haddelenmiş rulo ve paslanmaz çelik %1'den fazla düşerken, filmaşin %4'ün üzerinde düşüş yaşadı.

Analistler, Çin'in üçüncü genel kurulunun geniş kapsamlı teşvik tedbirlerine ilişkin beklentileri karşılayamaması sonrasında, piyasaların umutlarının ezici bir hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtti.

Avustralyalı Fortescue, 2025 mali yılı için demir cevheri sevkiyatlarının artacağını tahmin etti ve dördüncü çeyrekte rekor sevkiyatlara ulaşmak için ardı ardına %24'lük bir artış bildirdi.

Ancak demir cevheri fiyatları, Çin merkez bankasının oldukça düşük oranlarda programsız bir borç verme operasyonu gerçekleştirerek piyasaları şaşırtmasının ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Bakır, Çin'de talep endişeleri nedeniyle 9.000 dolar/ton seviyesinin altına düştü

Londra'da bakır fiyatları, Çin'deki talebe ilişkin endişelerin piyasaya baskı yapmasıyla bugün daha da düşerek Nisan başından bu yana ilk kez 9.000 dolar/ton seviyesinin altında işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.42'de %1,9 düşerek 8.933,50 dolar/tona gerileyerek art arda dokuzuncu düşüş seansına ve 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, %2,5 düşüşle 72.970 yuan/tona (10.046,67 dolar) gerileyerek üç buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.

Satışlar, geçen hafta yapılan önemli siyasi toplantıda ekonomiyi canlandırmak ve emlak sektörünü canlandırmak için herhangi bir spesifik önlemin duyurulmaması sonrasında Çin'in talebine ilişkin korkulardan kaynaklandı.

Enerji ve inşaatta kullanılan metale yönelik fiziki talep, yüksek stoklar nedeniyle zayıf kaldı.

LME'de kurşun %0,6 düşüşle 2.032,50 dolar/tondan, çinko %1,5 düşüşle 2.644,50 dolar/tondan, kalay %1,7 düşüşle 29.280 dolar/tondan, nikel %1,2 düşüşle 15.640 dolar/tondan ve alüminyum %0,7 düşüşle 2.285,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %1,2 düşüşle 19.085 yuan/tondan, nikel %3,1 düşüşle 124.410 yuan/tondan, kurşun %1,4 düşüşle 18.710 yuan/tondan, kalay %0,8 düşüşle 245.730 yuan/tondan ve çinko %1,8 düşüşle 22,530 yuan/tondan işlem gördü.