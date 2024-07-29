Metallerde Çin baskısı işlemlerde etkili oluyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, zayıf çelik piyasası ve Çin'deki olumsuz hava koşullarıyla ilgili endişelerin etkisiyle düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %0,26 düşüşle 778 yuan/ton (107,22 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'nda ağustos ayı demir cevheri, %0,7 düşüşle 101,45 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik kontratları kayıp bildirdi. İnşaat demiri yaklaşık %0,4 düştü, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yaklaşık %0,9 düştü, paslanmaz çelik ise %0,8 arttı.

Danışmanlık şirketi Mysteel, geçen hafta Çin demir cevheri piyasasında karamsarlığın hâkim olduğunu, çelik üreticilerinin ve tüccarların yeni inşaat demiri standartlarının uygulanması öncesinde stoklarını satmak için acele ettiğini belirtti.

Çin Demir ve Çelik Birliği'nin (CISA) verilerine göre, büyük Çin çelik fabrikalarındaki çelik stokları temmuz ortasında üst üste ikinci hafta yükseldi, Temmuz başına göre %5,8 ve bir yıl öncesine göre %4 arttı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,24 ve %0,62 düştü.

Bakır fiyatları, ekonomik görünüm değerlendirilirken dar aralıkta işlem gördü

Bakır fiyatları, yatırımcıların bu hafta Fed toplantısından ve ABD verilerinden küresel ekonomik görünüm hakkında daha fazla ipucu aramasıyla, üç haftalık düşüşün ardından dar bir aralıkta işlem gördü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 04.51'de %0,1 artışla 9.121 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,4 artışla 74.380 yuan/tona (10.255,77 dolar) çıktı.

Geçtiğimiz hafta, her iki kontrat da ikinci çeyrekte beklenenden yavaş ekonomik büyümenin ardından Çin talebi beklentileri ve önemli bir siyasi toplantıdan gelen teşvik eksikliğiyle ilgili endişeler nedeniyle üç buçuk aydan uzun süredir en düşük seviyelerine indi.

Geçtiğimiz haftaki haziran ayı enflasyon raporunun ardından piyasalar, Fed'in çarşamba günü yapacağı politika toplantısında Eylül ayı faiz indirimi için temel atacağını beklentisine girdi.

Bu hafta ayrıca temmuz ayı ABD istihdam raporu, ABD ve küresel üretime ilişkin yakından takip edilen anketler ve Euro Bölgesi GSYH ve enflasyon verileri de bekleniyor.

LME'de kurşun %0,7 artarak 2.082 dolar/tondan, çinko %0,1 yükselerek 2.670,50 dolar/tondan, kalay %0,5 düşerek 29.425 dolar/tondan, nikel %0,2 artarak 15.830 dolar/tondan ve alüminyum %0,3 düşerek 2.283 dolar/tondan işlem gördü.