Metallerde dolar baskısı: Alüminyum haftayı artıda kapatmaya hazırlanıyor

Güçlenen doların etkisiyle emtia piyasalarında metal fiyatları gerileme kaydederken, alüminyum üç günlük yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda sınırlı bir kazançla kapanmaya hazırlanıyor. Bu düşüşte doların değer kazanması ana etken olurken, Orta Doğu'daki gerilimler ve üretim riskleri alüminyum piyasasında arz endişelerini canlı tutuyor.

Gün içinde Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum yüzde 1,7 değer kaybederek 3.458 dolar/ton seviyesine geriledi. Ancak, yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftayı yüzde 0,3'lük bir artışla tamamlaması bekleniyor.

Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan metalleri yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu'daki nakliye aksaklıkları nedeniyle 2 ila 3 milyon ton alüminyum üretim kapasitesinin risk altında olması, bölgedeki enerji fiyatlarındaki artış ve hammadde sıkıntısı Körfez'deki alüminyum üreticilerini zor durumda bırakıyor.

LME'de alüminyum stokları, arz sıkıntısına işaret ederek temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 445.300 tona gerilerken, Şanghay'da alüminyum stokları yüzde 5,6 artışla Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 416.425 tona yükseldi.

Norsk Hydro'nun Qatalum izabe tesisinin ise kapanma duyurusunun ardından yüzde 60 kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

Diğer metallerde de düşüşler gözlendi. Bakır yüzde 1 azalarak 12.871 dolar/ton seviyesine indi ve haftalık yüzde 3,6'lık bir düşüşe doğru ilerliyor. Çinko yüzde 0,4 düşüşle 3.286,50 dolara, nikel yüzde 1,6 düşüşle 17.445 dolara, kalay ise yüzde 3,1 düşüşle 47.860 dolara geriledi. Kurşun da yüzde 0,6 azalarak 1.929 dolara indi ve en düşük seviyelerinden birini kaydetti.