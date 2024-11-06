Metallerde dolar baskısı arttı

Emtia fiyatları, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından baskı altında kaldı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır yüzde 3,4 düşüşle 9.402 dolar/tona ve alüminyum yüzde 2,3 düşüşle 2.597,0 dolar/tona geriledi.

StoneX'te piyasa analisti Fawad Razaqzada, ABD dolarının yükseldiğini hatırlatarak özellikle Çin mallarına yönelik gümrük vergisi tehditlerinin metal talebini vurduğunu belirtti.

Razaqzada notunda, Trump'a vergi indirimleri de dahil olmak üzere politikaları uygulaması için güçlü bir yetki ve platform verildiğini, bunun da enflasyonist baskıları artırabileceğini ve Fed'in daha yavaş faiz indirimlerine neden olabileceğini kaydetti.

Analiste göre hatta dezenflasyon sürecinin tersine dönmesi durumunda Fed'in 2025 yılında faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesini engelleyerek doları güçlendirebilir ve metal talebini daha da baskılayabilir.