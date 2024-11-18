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Metallerde dolar baskısı

Temel metal fiyatları, fiziki tüketicilerin dip alımlarıyla desteklenerek büyük ölçüde yükseldi, ancak güçlü dolar ve zayıf Çin verileri daha fazla kazancı sınırladı.

Haber Merkezi
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Metallerde dolar baskısı
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Temel metaller, dipten alımlarla toparlandı, ancak güçlü dolar baskı yapıyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.10'da yüzde 0,3 artışla 9.027 dolar/tondan, alüminyum yüzde 1,4 artışla 2.687,50 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,8 artışla 15.665 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de çinko yüzde 0,9 artışla 2.973 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 1.971 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 28.835 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) aralık ayı bakır kontratı, yatay seyrederek 73.770 yuan/tonda (10.196,69 dolar) sabit kaldı.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,3 düşüşle 20.525 yuan/tondan, nikel yüzde 0,9 artışla 124.500 yuan/tondan, kalay yüzde 0,6 düşüşle 240.670 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 16.795 yuan/tondan ve çinko yatay seyrederek 24.680 yuan/tondan işlem gördü.

Alımlar uzun vadeli görülmedi

Analistler, fiyatların son 2 ayın en düşük seviyesine gerilediği için tüketicilerin alım yapmaya yöneldiğini belirterek ancak yakında sona ereceğini çünkü fiyat trendini tüketicilerin değil spekülatörlerin belirlediğini kaydetti. Analistler, dip alımlar azaldıktan sonra spekülatörlerin satış yapmasını beklediklerini ifade etti.

Dolar bugün yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'de ekonomik büyüme yavaşlıyor ve hükümet gücü canlandırmak için destekleyici politikalar açıklıyor, ancak şimdiye kadarki önlemler doğrudan fiziksel metal tüketimini hedef almadı.

Pekin'in alüminyum ve bakır ürünleri için ihracat vergisi iadelerini iptal edeceğini açıklamasının ardından Çin dışında arz sıkışıklığı endişeleri de fiyatları bir miktar destekledi.

 

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