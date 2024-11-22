Metallerde dolar ve riskler düşüşe neden oldu

Temel metaller, dolardaki yükseliş ve riskten kaçış hissiyatıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.34'te yüzde 0,1 düşüşle 8.999 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır, yüzde 0,9 düşüşle 73.800 yuan/tona (10.184,65 dolar) indi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanış, finans piyasalarındaki risk iştahını sarsarken, güçlenen dolar metalleri pahalı hale getirdi.

Analistler, savaş nedeniyle riskten kaçışın temel metallere zarar vereceğini ve doların yükselmesinin de temel metaller üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Analistlere göre Çin'den nasıl daha fazla teşvik edeceklerine dair hala iyi bir haber yok ve Bitcoin de dikkatleri emtialardan uzaklaştırıyor.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi, yönetiminin kripto para birimleri için dostane bir düzenleme ortamı yaratacağı beklentilerini artırırken Bitcoin dün ilk kez 100.000 doların üzerinde kapanış yaptı.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.620,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.725 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 3.003 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.009 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,8 artışla 28.980 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1 düşüşle 20.520 yuan/tondan, nikel yüzde 1,5 düşüşle 125.390 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 16.920 yuan/tondan, kalay yüzde 0,9 düşüşle 241.240 yuan/tondan ve çinko yüzde 0,2 artışla 25.245 yuan/tondan işlem gördü.