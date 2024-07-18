Metallerde düşüş, dip seviyelere geriledi

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de zayıflayan çelik piyasasının etkisiyle kayıplarını sürdürürken, yatırımcılar Pekin'in Üçüncü Genel Kurul toplantısında açıklanan olası teşvik önlemlerinin ayrıntılarını bekliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,65 düşüşle 805,5 yuan/ton (110,99 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, seansın erken saatlerinde 798 yuan/ton ile gün içi en düşük seviyesine ulaşarak 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaysa ağustos ayı demir cevheri, %0,1 artışla 105,15 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri, bazı bölgelerde sıcaklık ve şiddetli yağışların kısıtladığı zayıf talep nedeniyle baskı altında kaldı.

İnşaat demiri ve filmaşin yaklaşık %1,5 kayıp yaşadı, sıcak haddelenmiş rulo %1,1 düştü ve paslanmaz çelik %0,5 düştü.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, inşaat çeliği ürünlerinin günlük işlem hacmi salı gününe göre %18 düşüşle çarşamba günü 95.300 tona geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin artma ihtimali de yatırımcıların güvenini baskıladı.

Dünya Ticaret Örgütü dün yaptığı açıklamada, "genel şeffaflık eksikliği" nedeniyle Çin'in çelik üretimi de dahil olmak üzere önemli sanayi sektörlerine sağladığı mali desteğin net bir resmini elde edemediğini belirtti.

Analistlere göre Kasım ayında, ABD başkan adayı Donald Trump kazanır ve Cumhuriyetçiler Kongre'yi kazanırsa, Trump'ın ticaret politikası, Çin ürünlerine yüzde 60 vergi ile tüm mal ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi ve çelik de dahil olmak üzere Çin ithalatının aşamalı olarak durdurulmasına yönelik dört yıllık bir planı içerebilir.

Alüminyum fiyatları üç, nikel ise dört ayın en düşük seviyesini gördü

Alüminyum fiyatları, üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, Şanghay'da nikel büyük üretici ülkelerdeki artan üretimin baskısıyla dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum, seans başında 2.395 dolar/ton ile 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştıktan sonra %0,2 düşüşle 2.397,50 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ağustos ayı alüminyum kontratı, %0,8 düşüşle 19.625 yuan/tona (2.703,39 dolar) geriledi. Kontrat daha önce 19.590 yuan/ton ile 28 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine inmişti.

Haziran ayında Çin'in birincil alüminyum üretimi en az 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve son zamanlarda fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle üreticilerin yüksek kar marjları nedeniyle üretimi artırmasıyla ilk yarıda üretim %7 arttı.

LME'de alüminyum, fiyatların iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığı mayıs ayı sonuna doğru üç ayda yaklaşık %30 artış gösterdi.

SHFE'de alüminyum stokları Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 262.200 tona yükseldi.

LME'de bakır %0,4 düşüşle 9.600 dolar/tondan, çinko %0,5 düşüşle 2.832,50 dolar/tondan, kurşun %0,3 düşüşle 2.184,50 dolar/tondan, kalay %0,4 düşüşle 32.810 dolar/tondan, nikel ise %0,1 artışla 16.480 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır %0,7 düşüşle 78.030 yuan/tondan, nikel %2 düşüşle 130.120 yuan/tondan, çinko %1,7 düşüşle 23.545 yuan/tondan, kalay %2,7 düşüşle 265.700 yuan/tondan ve kurşun %0,5 artışla 19.905 yuan/tondan işlem gördü.

Seansın başlarında SHFE'de nikel 21 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 129.890 yuan/tona indi. En büyük üretici Endonezya'da üretimdeki artış, piyasada aşırı arz oluşmasına yol açtı.