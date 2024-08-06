Metallerde düşüş sürdü, fiziki talep arttı

Temel metallerin çoğunun fiyatı, ABD'de olası durgunluk korkusunu tetikleyen verilerin ardından gelen kasvetli talep görünümüyle düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.03'te %0,3 düşüşle 8.858,50 dolar/tona geriledi. Kontrat, önceki seansta görülen 4,5 aylık düşük seviye olan 8.714 doların yakınında seyrediyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Eylül ayı bakır kontratı, %2,5 düşüşle 71.260 yuan/tonaa (9.964,90 dolar) geriledi. Kontrat, seansın başlarında %3,3'e kadar düşerek 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 70.630 yuan/tona indi.

ABD verileri, iş gücü büyümesinin beklentilerin altında kaldığını ve işsizlik oranının arttığını gösterdi. Bu da iş gücü piyasasındaki olası zayıflığa ve durgunluğa karşı daha fazla savunmasızlığa işaret ediyor.

COMEX'te fon yöneticileri, bakır için yükseliş bahislerini bıraktılar, net uzun pozisyonlar, 30 Temmuz'da 21 Mayıs'tan bu yana %87 düşüşle 9.449 kontrata geriledi.

LME bakırı, 20 Mayıs'ta ton başına 11.104,50 dolarlık rekor zirvesinden bu yana %20 düştü.

Fiyatlar düştükçe fiziki talep arttı

Pazartesi günü Çin'e bakır ithal etmenin primi 48 dolar/tona yükseldi ve bu 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviye oldu. SHFE depolarındaki bakır stokları 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 295.141 tona geriledi, ancak Çin dışındaki stoklar yüksek kaldı.

LME'de alüminyum %0,1 gerileyerek 2.248,50 dolar/tondan, nikel %0,4 gerileyerek 16.205 dolar/tondan, çinko %0,2 gerileyerek 2.629 dolar/tondan, kalay ise %0,3 yükselerek 29.570 dolar/tondan ve kurşun önceki seansta %4,6 düştükten sonra %0,7 yükselerek 1.944,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,7 düşüşle 18.855 yuan/tondan, nikel %1,1 düşüşle 128.910 yuan/tondan, çinko %1,4 düşüşle 22.225 yuan/tondan, kurşun %3 düşüşle 17.345 yuan/tondan ve kalay %1,6 düşüşle 243.880 yuan/tondan işlem gördü.

SHFE'de kurşun, LME'deki önceki seanstaki kayıpları izleyerek 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 17.075 yuan/tona geriledi.

Demir cevheri, düşen kısa vadeli talep ve yüksek stokların baskısıyla geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, daha geniş kayıpların Çin'deki çelik üreticileri arasında üretim kesintilerine neden olması ve limandaki yüksek stoklar hissiyatını etkilemesiyle düşüşe geçti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, dün yaklaşık %2 yükseldikten sonra TSİ 05.43'te %0,97 düşerek 766,5 yuan/tona (107,18 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, %0,64 düşüşle 103,15 dolar/ton oldu.

Analistler, daha fazla Çinli çelik üreticisinin zarar kaydetmesinin ardından, demir cevheri fiyatlarının kısa vadeli satın alma iştahının azalmasından etkilendiğini belirtti.

Bir analist değerlendirmesinde "Bu hafta sıcak metal üretiminin daha fazla fabrikanın zarar etmesiyle daha önemli düşüşler görmesini bekliyoruz. ve demir cevheri piyasası henüz stok azaltma döngüsüne girmedi" ifadelerini kullandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,65, sıcak haddelenmiş rulo %0,28, paslanmaz çelik %1,17 düştü ve filmaşin %0,53 arttı.

Yatırımcılar ve işlemciler yarın yayınlanması beklenen bir dizi önemli ticaret verisinden yön bekliyor.