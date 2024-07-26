Metallerde hareket sürüyor: Demirde düşüş, bakırda baskı

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den gelen yeni teşvikle bugün üç seanslık düşüşü durdurdu, ancak sıkıntılı emlak sektöründen gelen taleple ilgili endişeler nedeniyle haftalık kayba ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,95 artışla 782,5 yuan/ton (107,94 dolar) seviyesinde tamamladı. Kontrat şimdiye kadar haftalık bazda %2,31 düştü.

Singapur Borsası'nda ağustos ayı demir cevheri, TSİ 07.01'de %2,29 artarak 102,20 dolar/tona yükseldi ve bu hafta şimdiye kadar %4,41 düştü.

Analistler, Çin'in endüstriyel metaller kompleksinin ekonomik toparlanma için 300 milyar yuan (41,40 milyar dolar) tutarındaki tahvil fonu tahsisiyle canlandığını belirtti. Bu teşvik, çelik yoğun tüketici ve endüstriyel malların değiştirilmesi ve yükseltilmesi için sübvansiyonları da içeriyor.

Analistler, teşvik paketinin üretim faaliyetleri için olumlu olmasına rağmen, genel boyutunun inşaat sektörünün devam eden teslimiyetini hafifletmek veya Çinli tüketicilerin gayrimenkule yönelik tutumunu ele almak için yeterli olmayacağını kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri değer kaydetti. İnşaat demiri yaklaşık %1, sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık %0,9, filmaşin %0,5 ve paslanmaz çelik yaklaşık %0,2 arttı.

Bakır, Çin'de talep görünümünün baskı yapmasıyla düştü

Bakır fiyatları, Çin'deki talebe ilişkin endişelerle baskılandı. Ancak piyasa, Fed'in eylül ayında faiz indirimi beklentilerini artıran, beklenenden iyi gelen ABD verilerinden destek buldu.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.51'de %0,1 düşüşle 9.112 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda eylül vadeli bakır kontratı, %0,9 artışla 74.350 yuan/ton (10.259,13 dolar) seviyesinde işlem gördü.

ABD ekonomisi, tüketici harcamalarındaki ve iş yatırımlarındaki sağlam kazanımlar sayesinde ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdü. Ancak enflasyon baskıları azaldı ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine dair beklentiler değişmedi.

Fitch yaptığı değerlendirmede, "Yılın ilerleyen dönemlerinde ABD dolarının güçlenmesindeki düşüş, temel metal fiyatlarına destek sağlayacak" dedi.

LME'de kurşun %0,7 artarak 2.042 dolar/tondan, çinko %0,07 artarak 2.683 dolar/tondan, kalay %1 artarak 29.700 dolar/tondan, nikel %0,7 artarak 15.905 dolar/tondan ve alüminyum %0,5 artarak 2.282,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,4 artışla 19.265 yuan/tondan, nikel %0,6 artışla 126.640 yuan/tondan, kurşun %0,5 düşüşle 18.775 yuan/tondan, kalay %0,5 artışla 248.600 yuan/tondan ve çinko %0,1 artışla 22.710 yuan/tondan işlem gördü.