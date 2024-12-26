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Metallerde karışık seyir

SHFE'de temel metaller karışık seyretti, güçlü dolar kazancı sınırladı.

Haber Merkezi
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Metallerde karışık seyir
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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) temel metal fiyatları, Çin'den gelen olumlu makroekonomik haberlerin bir miktar destek sağlamasıyla karışık seyretti, ancak güçlü dolar endeksi yükselişi sınırladı.

Analistler, Çin'deki son mali toplantıların proaktif mali politikaları uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Maliye bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2025 yılında bütçe açığı oranını yükselteceğini, mali harcamaları yoğunlaştıracağını ve harcamaları hızlandıracağını bildirdi.

Bu arada, ABD dolar endeksi geçtiğimiz perşembe günü gördüğü iki yılın en yüksek seviyesi olan 108,43 dolara yakın seyrediyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışı olan TSİ 06.30'da yüzde 0,2 artışla 74.220 yuan/tondan (10.168,66 dolar) işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 19.815 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 17.315 yuan/tondan, kalay yüzde 0,1 düşüşle 244.680 yuan/tondan, nikel yüzde 0,6 artışla 126.240 yuan/tondan ve çinko yüzde 0,6 artışla 25.515 yuan/tondan işlem gördü.

Londra Metal Borsası (LME) tatil nedeniyle kapalı olacak.

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