Metallerde ralli bitmiyor: Bakır yılın son haftasını rekorla tamamlıyor

Bakır, 2026’da küresel arzın sıkılaşacağı beklentileri ve ABD dolarındaki zayıflığın fiyatlara destek vermesiyle Şanghay’da rekor seviyeye yükselirken, New York’ta da güçlü bir ralli yaptı.

Çin’de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakır fiyatları yüzde 4,7’ye varan artışla ton başına 100.000 yuan seviyesine yaklaşarak ilk kez bu eşiği test etti.

New York Comex’te vadeli işlemler yüzde 4,2 yükselerek libre başına 5,8075 dolara çıktı; bu seviye Temmuz’dan bu yana en yüksek düzey oldu. Şu sıralarda ise yüzde 4,12 artışla 5,7250 seviyesinde.

Londra Metal Borsası (LME) ise Noel tatilinin ardından pazartesi günü yeniden açılacak.

Bakır, New York’ta yıl genelinde yaklaşık yüzde 42 artışla 2025’in en büyük kazananlarından biri oldu.