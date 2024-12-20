Metallerde yükselişi dolar sınırladı

Çoğu temel metal fiyatları ABD'den gelen olumlu ekonomik göstergelerle yükseldi, ancak daha güçlü dolar ve şahin Fed faiz görünümü daha fazla kazanımı sınırlayarak fiyatları dar bir aralıkta tuttu.

Dün açıklanan verilere göre, geçtiğimiz hafta Amerikalılar işsizlik yardımı için beklenenden daha az sayıda yeni başvuruda bulundu.

Bu arada, ABD ekonomisi 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte güçlü tüketici harcamalarının etkisiyle yüzde 2,8'lik tahmini aşarak yıllık bazda yüzde 3,1 oranında büyüdü.

Ancak güçlü dolar, metal fiyatlarındaki artışı sınırladı.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.20'de yüzde 0,2 artışla 8.900,5 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,4 düşüşle 73.660 yuan/ton oldu.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 değer kazanarak 2.516,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 2.980 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 artışla 28.585 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 15.145 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 1.967 dolar/tondan işlem gördü.