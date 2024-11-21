Metallerde yükselişi Trump’ın gümrük tehdidi baskıladı

Temel metal fiyatları, doların gevşemesiyle büyük ölçüde yükseldi, ancak piyasa katılımcıları potansiyel ABD tarife politikaları hakkında daha fazla ipucu beklerken kazançlar minimum düzeyde kaldı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.08'de yüzde 0,4 artışla 9.128,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,1 düşüşle 74.340 yuan/tona (10.266,25 dolar) indi.

Bugün gerileyen dolar endeksi, metalleri daha ucuz hale getirdi. Ancak, fiziki metal talebinin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarından zarar göreceği endişeleri nedeniyle fiyat artışları sınırlı kaldı.

Bir analist “Piyasalar Trump yönetiminden gelecek yıl Çin'e yönelik potansiyel gümrük vergilerine ilişkin haberleri beklerken, likidite muhtemelen yılsonuna kadar durgun kalacaktır” yorumunu yaptı.

Bir işlemci ise, piyasanın Çin'den ekstra teşvik önlemleri beklediğini, ancak bunun fiyatlanmadığını söyledi.

LME'de nikel yüzde 0,8 artışla 16.035 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.984,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 artışla 29.150 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.645,50 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,4 düşüşle 2.012,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel yüzde 1,3 artışla 127.780 yuan/tondan, çinko yüzde 0,9 artışla 25.180 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 16.875 yuan/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 243.290 yuan/tondan ve alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 20.660 yuan/tondan işlem gördü.

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu verilerine göre, küresel kurşun piyasası açığı ağustos ayındaki 16.200 tondan eylül ayında 32.400 tona yükselirken, çinko piyasası açığı ağustos ayındaki 85.000 tondan eylül ayında 79.500 tona geriledi.