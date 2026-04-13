  3. MicroStrategy, geçen hafta 13.927 adet Bitcoin aldı
Bitcoin yatırımları ile tanınan MicroStrategy, 6-12 Nisan haftasında yaklaşık 71.902 dolar ortalama fiyatla 13.927 adet Bitcoin’i yaklaşık 1,00 milyar dolar karşılığında satın aldı. Şirket, 2026 yılbaşından bu yana %5,6 BTC getirisi elde ettiğini açıkladı.

12 Nisan 2026 itibarıyla şirketin elinde, toplamda yaklaşık 59,02 milyar dolar maliyetle ve ortalama 75.577 dolar birim fiyatla edinilmiş 780.897 adet Bitcoin bulunuyor.

