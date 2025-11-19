  1. Ekonomim
  3. Milyonlarca Rus petrolü Hindistan’a gidiyor
Milyonlarca varil Rus ham petrolü taşıyan tankerler Hindistan’a doğru ilerliyor.

ABD yaptırımlarının uygulamaya girme tarihi yaklaşırken, milyonlarca varil Rus ham petrolü taşıyan tankerler Hindistan’a doğru ilerliyor.

ABD’nin 21 Kasım’da yürürlüğe girecek kısıtlamaları öncesinde en az 7,7 milyon varil Urals tipi ham petrolün Hindistan kıyılarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, sevkiyatların sorunsuz boşaltılıp boşaltılamayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

Verilere göre, tankerlerin çoğu Reliance Industries Ltd.’nin Jamnagar rafinerisine veya Rosneft bağlantılı Nayara Energy Ltd.’nin Vadinar limanına yöneliyor.

Hindistan, Rusya’dan petrol alımları nedeniyle Washington’un baskısı altında. ABD, bu alımların Moskova’nın Ukrayna’daki savaşını finanse ettiğini savunuyor. Hindistan’daki yedi rafineriden beşi, 21 Kasım’dan sonra Rus ham petrolünü tamamen almayı durduracağını açıklamıştı.

Devlet şirketi Indian Oil Corp. yaptırıma tabi olmayan türleri almaya devam edecek, Rusya’ya bağımlı Nayara ise sevkiyatlarını sürdürüyor.

