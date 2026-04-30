Mısır vadeli işlemleri ihracat ve hava endişeleriyle zirvede!

Emtia piyasası, haftaya tarımsal ürünler grubunda yaşanan sert yükselişle başladı. Bir yanda ABD’deki üretim sahalarını vuran aşırı nem, diğer yanda Güney Kore başta olmak üzere Asyalı ithalatçıların alım iştahı; mısır kontratlarını Chicago borsasında kile başına 4,62 dolar bandına taşıdı. Bu tablo, yatırımcıların artık sadece mevcut stoklara değil, her gün değişen hava raporlarına ve limanlardaki mısır sevkiyat trafiğine odaklandığını kanıtlıyor.

Üretim sahalarında hava muhalefeti

Emtia fiyatlarını yukarı iten en büyük stres kaynağı, mısırın ana üretim merkezi olan ABD Orta Batı bölgesindeki ıslak toprak yapısı olarak öne çıkıyor. Traktörlerin sahaya girmesini engelleyen yağışlar ve fırtına uyarıları, mısır ekim takvimini doğrudan tehlikeye atıyor. Tarım takviminde yaşanan her gecikme, hasat vaktinde potansiyel bir verim kaybı olarak fiyatlanıyor. Gökyüzündeki belirsizlik sürdükçe, emtia ekranlarındaki mısır kontratlarında yükseliş eğilimi gücünü koruyor.

Küresel tedarik ve ihracat baskısı

Fiyatlardaki tırmanış sadece hava koşullarıyla sınırlı kalmıyor; küresel mısır sevkiyatı trafiği de oldukça yoğun seyrediyor. Güney Koreli yem üreticilerinin yüklü alımları ve Tayvan’dan gelen yeni ihale sinyalleri, piyasadaki fiziki mal talebinin diri olduğunu gösteriyor. Ayrıca enerji piyasalarındaki yüksek seyir, mısırı biyoyakıt tarafında stratejik bir hammadde olarak öne çıkararak talebi çift yönlü besliyor. Emtia piyasası, önümüzdeki günlerde hem tarlalardan gelecek mısır ekim raporlarını hem de limanlardaki yükleme hızını takip etmeye devam edecek.