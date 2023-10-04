Mısır yükseldi, buğday düştü

Chicago borsasında işlem gören mısır fiyatları yükselirken, buğday geriledi.

Mısır %0.1 yükselerek 4.88 dolar/bushel yani 192.1 dolar/ton seviyesine çıktı.

Buğday ise %0.8 gerileyerek 5.63 dolar/bushel yani 206.9 dolar/ton seviyesine düştü.

Yüksek seviyede hasat görülmesi, hem mısır hem de buğdayı yaklaşık üç yılın dip seviyesine yakın tutuyor.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, doların 11 ayın zirvesinden hafif gerilemesiyle yükseldi ancak ABD'de hasadın beklenilenin üzerinde gerçekleşmesi ve Brezilya'da hızlanan ekimler nedeniyle 2021'den bu yana en düşük seviyeye yakın seyretmeye devam etti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün 12.57 dolar/bushel ile Haziran'da da kaydedilen 18 ayın dip seviyesine geriledikten sonra %0.6 artışla 12.80 dolar/bushel, yani 470.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.