Mısırda soya baskısı: Kontratlar 3 haftanın dibini gördü

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Mısır fiyatları haftaya satış baskısıyla başladı. ABD'de en aktif kontrat 5,2 dolar/bushel civarına çekilerek üç haftanın en düşük seviyesini test etti. Kontrat aylık bazda %1,75 artıda kalmaya devam ederken, yıllık bazda %26'yı aşan yükseliş korunuyor.

Satış soya kaynaklı

Baskının ana kaynağı soya fasulyesi oldu. Çin'in açıkladığı tarife indirimi taslağında ABD soya fasulyesine yer verilmemesi sonrası soya fiyatlarında satış hızlandı. Yatırımcıların risk azaltması mısır tarafına da yayıldı.

Çin tarafında mısırın tarife indirimi kapsamına alınması kısmi iyimserlik yaratsa da, ABD'den yeni alım taahhüdü gelmemesi bu etkiyi sınırladı.

ABD'de gündem hasat ve ihracat

ABD tarafında haftalık ihracat denetimleri 1,57 milyon tona geriledi. Önceki hafta 1,96 milyon ton seviyesindeydi. Veri, beklentilerin üst bandına yakın gelmesine rağmen fiyatları desteklemedi.

Hasat tarafında ise ilerleme sürüyor. 27 Eylül itibarıyla ABD'de mısır hasadının %18'i tamamlandı. Oran, beş yıllık ortalamanın üzerinde. Ürünlerin %56'sı iyi ve çok iyi kategorisinde bulunuyor.

USDA raporu yönü belirleyecek

Kısa vadede yön için kritik eşik 30 Eylül'de açıklanacak USDA tahıl stokları raporu olacak. Rapor, ABD'deki stok görünümüne ilişkin yeni tahminler sunacak.

Piyasada üçüncü çeyrek ortalaması için 528,65 sent/bushel beklentisi öne çıkarken, mısırda tarihi zirve 843,75 sent olarak kayıtlarda bulunuyor.