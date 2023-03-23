Moody's, maden ve metal için daha pozitif
Moody's, metal ve madencilik hakkındaki görünümü "negatif"ten "durağan"a yükseltti
Çin'in yeniden açılması ve ABD ile Avrupa'da 'finansal kriz' beklentilerinin ardından yeni oluşan koşullar ışığında Moody's, önümüzdeki 12 ay için metal ve madencilik sektörüne dair görünümü negatiften, durağana yükseltti.
Rapora göre, yeni koşullar ana metaller, çelik ve kömüre olan talebi destekliyor.
Moody's Investors Service kıdemli başkan yardımcısı Barbara Matto, "Sektör görünümünü negatiften durağana çeviriyoruz çünkü kredi temelleri bizim görünüm süremiz boyunca bozulmayacak, ancak dalgalı kalacak ve bazı durumlarda iyileşecek. Metal emtia fiyatları, Çin ve büyük ekonomilerdeki ekonomik büyüme ve faaliyet göstergelerine yanıt veren görünüm döneminde dalgalı ve tarihsel olarak yüksek kalmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.