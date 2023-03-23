Moody's, maden ve metal için daha pozitif

Çin'in yeniden açılması ve ABD ile Avrupa'da 'finansal kriz' beklentilerinin ardından yeni oluşan koşullar ışığında Moody's, önümüzdeki 12 ay için metal ve madencilik sektörüne dair görünümü negatiften, durağana yükseltti.

Rapora göre, yeni koşullar ana metaller, çelik ve kömüre olan talebi destekliyor.