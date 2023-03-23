  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Emtia Haberleri
  3. Moody's, maden ve metal için daha pozitif
Takip Et

Moody's, maden ve metal için daha pozitif

Moody's, metal ve madencilik hakkındaki görünümü "negatif"ten "durağan"a yükseltti

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin'in yeniden açılması ve ABD ile Avrupa'da 'finansal kriz' beklentilerinin ardından yeni oluşan koşullar ışığında Moody's, önümüzdeki 12 ay için metal ve madencilik sektörüne dair görünümü negatiften, durağana yükseltti.

Rapora göre, yeni koşullar ana metaller, çelik ve kömüre olan talebi destekliyor.

Moody's Investors Service kıdemli başkan yardımcısı Barbara Matto, "Sektör görünümünü negatiften durağana çeviriyoruz çünkü kredi temelleri bizim görünüm süremiz boyunca bozulmayacak, ancak dalgalı kalacak ve bazı durumlarda iyileşecek. Metal emtia fiyatları, Çin ve büyük ekonomilerdeki ekonomik büyüme ve faaliyet göstergelerine yanıt veren görünüm döneminde dalgalı ve tarihsel olarak yüksek kalmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

BofA, Fed'in faiz zirvesini değiştirdiBofA, Fed'in faiz zirvesini değiştirdiKüresel Ekonomi
Goldman Sachs, altın fiyatı hedefini yükselttiGoldman Sachs, altın fiyatı hedefini yükselttiEmtia Haberleri

 

 