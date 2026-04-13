  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  Morgan Stanley brent petrol tahminlerini korudu
Takip Et

Morgan Stanley brent petrol tahminlerini korudu

Morgan Stanley, Brent petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini koruduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Buna göre, 2026'nın ikinci çeyreği için 110 dolar, üçüncü çeyreği için 100 dolar ve 2027 yılı için 80 dolar öngörülerini sürdürdü.

Banka, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması durumunda bile arz zincirlerinin normalleşmesinin aylar süreceğini belirtti. Baz senaryoya göre boğazdan ihracat nisan ayında düşük seviyelerde kalacak, mayıs-temmuz döneminde kayıpların yaklaşık yüzde 70'i telafi edilecek ve ekim ayında normal seviyelere dönülecek.

