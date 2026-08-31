Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini yükseltti
Morgan Stanley, 2026 son çeyrek Brent tahminini 75 dolardan 100 dolara, WTI tahminini ise 76 dolardan 96 dolara yükseltti.
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Morgan Stanley, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 75 dolardan 100 dolara, WTI tahminini ise 76 dolardan 96 dolara yükseltti.
Banka, 2027'nin ilk çeyreğinde Brent'in 95 dolar, WTI'ın 91 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. İkinci çeyrek tahminleri ise sırasıyla 90 dolar ve 86 dolara yükseltildi.