Morgan Stanley petrol tahminini değiştirmedi

Morgan Stanley, önümüzdeki 12 ayda OECD petrol stoklarının en fazla 165 milyon varil artmasını beklerken, Brent ham petrol tahminini 65 dolar seviyesinde tuttu.

Şirket, Asya talebinin istikrarlı seyretmesi ve yılın başlarına kıyasla daha az stratejik rezervin doldurulmasıyla birikim hızının yavaşladığını belirtti.

Goldman Sachs da bu hafta, güçlü yaz talebi ve düşük yedek kapasite nedeniyle Brent petrolünün 2025'in ikinci yarısına ilişkin görünümünü yukarı yönlü 66 dolara revize etti. Ancak banka, 2026'da tekrar fazlaya dönülebileceği konusunda uyardı.