Morgan Stanley'den 2026 için altın ve gümüş tahmini

Morgan Stanley yaptığı açıklamada, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının alımlarını azaltmasıyla birlikte, altın fiyatlarının 2026'da daha küçük kazançlar göreceğini öngördü. Ancak beklenen faiz indirimleri ve daha zayıf doların yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.

Banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Güçlü Çin perakende talebi, yükselen merkez bankası alımları ve küresel büyüme endişeleri olumlu faktörler arasında gösteriliyor.

Gümüş, altının gerisinde kalacak

Gümüşün altının gerisinde kalması bekleniyor. 2026'da güneş enerjisi kurulumlarının düşmesiyle birlikte 2025'in en yüksek açık yılı olarak işaretleneceği belirtiliyor.

Morgan Stanley, 2026 için platini ons başına 1.775 dolar ve paladyumu ons başına 1.325 dolar seviyesinde tahmin ediyor. Bu tahminler, yapısal dengesizlikleri ve değişen talep faktörlerini yansıtıyor.